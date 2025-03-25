Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik hakarete tepki gösteren Dilek İmamoğlu "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakaret ile ilgili açıklamada bulundu.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları laydetti:

"Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez.

Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz.

Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız."