Dilek İmamoğlu’ndan gazeteci gözaltılarına tepki

İBB Başkan Yardımcısı Mahir Polat’ın ev hapsine alınması ve gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan’ın gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Gerçek özgürlük sağlanmadığı sürece içimiz rahat etmeyecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Yardımcısı Mahir Polat’ın ev hapsine alınması ve gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan’ın gözaltına alınmasına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, “Hukuksuzca tutuklananların özgürlüğüne kavuşmadan bu toplumun vicdanı susmayacak” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Mahir Polat, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında ev hapsine alınan Polat’ın durumu hakkında Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne yazık ki ev hapsine bile sevinir hale geldik. Milyonlarca insan Mahir Polat’ın sağlık durumunu büyük bir endişeyle takip etti. Dün Silivri’den çıkması hepimizi bir nebze rahatlattı. Ancak gerçek özgürlük sağlanmadığı sürece içimiz rahat etmeyecek.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu, bu gözaltıları da sert bir şekilde eleştirdi.

“Yine sabahın erken saatlerinde şafak baskınlarıyla uyandık. Oysa ifadeye çağrıldıkları hâlde, gazetecilerin evlerine gece yarısı baskınlar düzenleniyor,” dedi.

İmamoğlu, bu baskılara rağmen seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, “Hak, hukuk, adalet” diyen milyonların asla susturulamayacağını vurguladı. İmamoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Gençlerin, basın emekçilerinin ve siyasetçilerin özgür olduğu bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz. Eşit, demokratik ve adil bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”