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Dilencinin birkaç saatte toplandığı para şaşkına çevirdi

Dilencinin birkaç saatte toplandığı para şaşkına çevirdi

Düzce'de zabıta evinin yandığını belirterek dilenen kişiyi yakalarken, birkaç saat içerisinde 860 TL topladığını tespit ederek paraya el koydu.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, evinin yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, devlet hastanesinin çevresinde, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan kişiyi zabıta karakoluna götürdü.

ÜZERİNDEN 860 TL ÇIKTI
Bartın’dan Düzce’ye geldiği anlaşılan kişinin, sabah saatlerinden 11.00’e kadar topladığı 860 TL kayda alındı. Zabıta ekipleri, dilenen kişiyi bir daha dilenmemesi konusunda uyarıp, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.

 

Etiketler dilenci para
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