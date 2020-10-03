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  3. 03 Ekim 2020 16:30

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!

Erzurum'un Oltu ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 7 bin 961 lira çıktı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!
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Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, dilencilik yapan kişiyi yakaladı.

Üzerinden 7 bin 961 lira çıkan dilenciye, Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verildi.

AA

dilenci , erzurum
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