Dilruba hakkında istenen ceza belli oldu
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba K.'nin 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Dilruba K. hakkındaki dava bugün görülecek.
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