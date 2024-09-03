Dilruba'nın cezası belli oldu
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba K.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba K. (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Bugün görülen davada karar çıktı. Dilruba K.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
DHA
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