Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 17 gün tutuklu kalan Dilruba K., ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba K.'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba K., 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen K.'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba K.'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba K.'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine K., 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba K., TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle 3 Eylül'de İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba K. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylem basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba K. hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

DURUŞMAYA AVUKATLARIYLA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba K. hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba K.'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dilruba K., bugünkü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Avukat Hüseyin Aydın da duruşmada yer aldı. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak iddianamede istenilen cezayı talep etti.

‘SUÇUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR’

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, TCK'nın 299'uncu maddesine dikkat çekerken fikir özgürlüğünün sınırsız olmadığını ifade ederek, "2016 yılında Cumhurbaşkanına karşı gerçekleştirilen darbe eyleminin mağduru olan Cumhurbaşkanı için söz konusu sözler ağır bir ifadedir. Ayrıca Cumhurbaşkanını fail konumuna da getirmektedir, sanığın kullandığı ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır, suçun unsurları oluşmuştur, sanığın cezalandırılmasını; ayrıca eylemin sokak ortasında gerçekleştirilmiş oluşu ve sosyal medyada paylaşılmış oluşu göz önüne alındığında; sanık hakkında aleniyet hükümlerinin de uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Esas hakkında mütalaa için savunma yapan Dilruba K., "Genç bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle kendimi güvende hissetmemem ve hayvan besleyen biri olarak çıkan hayvan yasasıyla ilgili konuştum. Ayrıca sosyal medyanın kapanmasıyla ilgili fikirlerimi söyledim. Sistemi eleştirdim. Bir kişiye söylenmiş sözler değildi. Hükümeti eleştiri maksatlıdır. Oy veren biri olarak bu eleştiri hakkım vardır" dedi. Duruşma da söz alan Dilruba K.'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Hakim, duruşmaya 10 dakika ara verip kararı açıkladı. Sanık Dilruba K.'na TCK'nın 299/1 maddesinden 'Cumhurbaşkanına karşı hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle 1/6 arttırım yapılarak TCK'nın 299/2 maddesi gereği 1 yıl 2 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkisi nedeniyle TCK 62/1 maddesi gereği 1/6 oranında indirim uygulanarak hapis cezası 11 ay 20 güne düşürüldü, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

'DEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Dilruba K., "İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım. Savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı. Avukatlarımız davanın takipçisi olacak. Tabii ki de vazgeçmedik. Hukuk bizden yana, doğrudan yana olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım" dedi.

Dilruba K.'nun avukatı Hüseyin Yıldız da "Başından beri söylediğimiz gibi herhangi bir cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren bir söz, sözcük, ifade veya beyan yoktur. Ama hal böyleyken müvekkilimiz hakkında ceza verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bizim mücadelemiz devam edecek. İstinafa gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.

DHA