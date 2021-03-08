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Dinamik denetim modelinde ilk uygulama yapıldı

Dinamik denetim modelinde ilk uygulama yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca dinamik denetim modeli kapsamında yeme içme yerleri ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı.

Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yeri ile kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek, lokali gibi halka açık iş yeri ve işletmeleri kapsayan denetimler yapıldı.

DENETİMLERE 8 BİN 476 YÖNETİCİ KATILDI

Aralarında valilerin de bulunduğu 8 bin 476 yönetici personelin katıldığı denetimlerde, 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 işyeri ve 4 bin 47 pazaryeri kontrol edildi.

20 İŞ YERİ KAPATILDI

983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri ve işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme, iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edildi. 20 iş yerine kapatma cezası verildi.

Etiketler dinamik denetim modeli içişleri bakanlığı
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