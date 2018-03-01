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  3. 01 Mart 2018 20:43

Dinamitle patlamada fiyasko !

Bursa'da SGK'nın kullanılmayan ve hakkında yıkım kararı bulunan bina 300 kilo patlayıcı ile yıkılmadı.

Dinamitle patlamada fiyasko !
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde SGK'nın kullanılmayan ve hakkında yıkım kararı çıkarılan binası için bugün yıkım çalışmaları başladı. 13 katlı kullanılmayan bina 300 kilo patlayıcıyla yıkılması planlanıyordu. İlk patlama bir hata sonucu gerçekleşti ve bina yıkılmadı. Teknik arızanın giderilmesinin ardından 13 katlı bina bu kez ikinci kez patlatıldı. Ancak yine yıkılmadı, çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Osmangazi ilçesindeki kullanılmayan SGK binasıyla ilgili bugün yıkım çalışmaları başladı. Binanın 300 kilo patlayıcıyla yıkılması ön görülüyordu. Ancak hesapta olmayan bir olay gerçekleşti.

Teknik bir arızadan dolayı binanın alt katlarına yerleştirilen dinamitler beklenmeyen şekilde patladı. O anlar bir çok TV kanalında canlı yayında görüntülendi. Toz bulutlarının dağılmasının ardından binanın yıkılmadığı görüldü. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2’nci ve 3’üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi.

Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı ancak bina ikinci denemede de ayakta kaldı. Binanın yıkımı ertelendi.

DHA

sgk , bina , yıkım , dinamit
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