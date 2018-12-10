Dinayet de saray yaptırıyor: 80 milyon TL'lik külliye !

Elazığ AK Parti Milletvekili Metin Bulut tasarruf tedbirleri dolayısıyla bazı projelerin başlamadığını hatırlatarak, “Ancak külliyenin Elazığ için önemi çok büyük” dedi.

Elazığ Harput'ta yapılması planlanan ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan “Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi” projesi hayata geçiriliyor. 8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilecek külliyenin maliyeti 80 milyon TL'yi bulacak. Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yıkılarak yerine yapılacak olan Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi projesi için Elazığ İl Özel İdaresi ihaleye çıktı. Projenin maliyeti yaklaşık 80 milyon TL olarak açıklandı. İl Özel İdare Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılan inşaat ihalesini Ziver İnşaat kazandı.

BULUT: MALUMUNUZ BU TASARRUF TEDBİRLERİ AMA…

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, projeyle ilgili, “Malumunuz bu tasarruf tedbirlerinden dolayı, bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığımız açısından ne kadar önemli olduğunu ne kadar kıymetli olduğunu bir an önce ihalesinin yapılması gerektiğini ortaya koyunca bakanlığımız da bu konuda bizleri kırmadı” dedi. Proje ile ile ilgili bilgi veren Bulut şunları kaydetti:

“Yaklaşık 15 tane firma teklifte bulunmuş, 12'si yeterli bulunmuş. Bunlardan biri 80 milyon liralık bir fiyat ile Harput Külliyesi'nin ihalesini almıştır. Bu projeyi çok önemsiyor ve yerinin ayrı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Elazığ'ın sosyal kodlarına dokunabilecek düzeyde önemli yatırımlardan bir tanesi. İslami Araştırmalar Merkezi statüsünde hizmet verebilecek, içerisinde 200 kişinin aynı anda konaklayabileceği, Türkiye'nin özendiği imrendiği tesislerden bir tanesi olacak.”

8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilecek külliyenin içerisinde, kongre merkezi, eğitim binaları, seyir kulesi, İslami Araştırmalar Merkezi, çok amaçlı kütüphane, çok amaçlı konferans salonları, eğitim sınıfları, sosyal alanlar, spor sahası, restoran ve kafe, günlük ortalama 200 kişinin kalacağı yatakhane olacak. İnşaatın yapılacağı alan 25 bin metrekareden oluşuyor. Külliye binasının yapımına bu ay başlanacak, tamamlanma süresi tahmini olarak 900 gün olarak hesaplanıyor.