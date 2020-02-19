Dink davası: ''Bayraklı fotoğraf çekin demedim''

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 104'üncü duruşması görülmeye devam ediyor. Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, Ogün Samast'ın gözaltı sürecinde basına yansıyan bayraklı görüntüleriyle ilgili, “Bayraklı fotoğraf çekin demedim" dedi.

Cinayette ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı dördü tutuklu 76 sanıklı davanın 104’üncü duruşması 18 Şubat'ta, Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşması öncesinde, Hrant Dink'in dostları adliye önünde adalet taleplerini tekrarladı. Bugünkü duruşmaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basın ve insan hakları örgütleri temsilciler ile Hrant Dink'in dostları katıldı.

'SORUŞTURMA BAŞLATTIM'

Samsun'dan SEGBİS aracılığıyla duruşmada tanık olarak ifade veren dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, Ogün Samast'ın gözaltı sürecinde basına yansıyan bayraklı görüntüleriyle ilgili, “Fotoğraf ve kayıt çekilmesi emrini ben verdim. Ben bayraklı fotoğraf çekin demedim. Çekilen görüntüleri ertesi gün öğrendim. Basında çıkan fotoğraf bizim çektiklerimiz değildi. Personelin disipsizlinliği nedeniyle idari soruşturma başlattım. Jandarma görüntülerinin basına sızdırılmasının şüpheli ve kasıtlı bir hamle olduğunu düşündüğümü müfettişlere söyledim” diye konuştu. Duruşma, tanıklardan Serkan Özel ve Kürşat Yılmaz'ın dinlenme kararıyla yarın saat 10.30’da devam edilecek.