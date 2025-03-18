Diploması iptal edilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi yönetiminin diploma iptal etme yetkisi olmadığını belirterek ''Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır.'' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diplomanın iptali kararından sonra ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!"