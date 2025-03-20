Diploması iptal edilen profesörün öğrencilerinden öğretmenlerine destek
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İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın öğrencileri Saybaşılı'ya üiversitede destek verdi.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler arasında bulunan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'ı yalnız bırakmadı.
Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri "Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak boykottayız. Diploma iptali hukuksuzluğunu tanımıyor, bilimsel eğitim kurumlarının iktidarın aleti olmasına karşı özgür ve özerk üniversite mücadelemizi yükseltiyoruz" ifadesini kulandı.
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