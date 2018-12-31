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  3. 31 Aralık 2018 08:55

Direksiyon başında sızdı kaldı

Karaman'da bir kişi alkolün etkisiyle otomobilinde sızdı. Polis, alkollü şahsı kendine getiremeyince sağlık ekibini çağırdı.

Direksiyon başında sızdı kaldı
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Olay, gece saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye gelişi güzel park edilen otomobilin içinde kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kıpırdamadan yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Adrese gelen sivil polis ekibi, aracın şoför mahallinde bir kişiyi yatar vaziyette buldu. Şahsı kendine getirebilmek için bir süre uğraşan ekip, sonuç alamayınca sağlık ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bir türlü uyandırılamayan şahsı, polislerinin de yardımıyla otomobilden çıkararak ambulansa aldı. Daha sonra alkollü şahıs, tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Trafik polisi, caddeye gelişi güzel park edilen şahsın otomobilini çekiciyle oto parka çektirdi.

İHA

alkollü sürücü , karaman , polis
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