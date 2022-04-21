Diş Beyazlatma Hakkında Her Şey

Diş beyazlatma, dişlerin daha beyaz hale getirilmesi için ağartılmasını içeren kozmetik bir tedavidir. Gülümsemeyi sağlıklı ve parlak tutmanın en iyi yolu dişlere ve diş etlerine iyi bakma olsa da biraz yardıma ihtiyaç duymak olağan dışı bir durum değildir.

Bu nedenle diş beyazlatma İstanbul ve diğer illerimizde farklı yaş gruplarındaki kadın ve erkek hastalar tarafından en çok tercih edilen diş hekimliği prosedürlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Diş beyazlatma birçok farklı nedenle gündeme gelebilir. Diş beyazlatma yapılacak hastanın dişleri yaşla birlikte beyazlığını kaybedebilir. Çok fazla sigara, çay veya kahve içmek de dişlerde lekelenmelere neden olabilir. Bleaching olarak da bilinen diş beyazlatma uygulamaları dişlere herhangi bir zarar vermeden tüm lekelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde giderilmesini sağlar. Bu sayede daha beyaz, daha parlak ve daha iyi görünen dişlere sahip olan bireylerin öz güvenleri de artar.

Diş Beyazlatma Sizin İçin Uygun mu?

Diş beyazlatma prosedürlerinin uygulanması için 18 yaşında ya da daha büyük olmanız gerekir.

Dişleriniz ve diş etleriniz sağlıklı olmalıdır.

Hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz diş beyazlatma tedavisini erteletmenizi öneririz. Çünkü diş beyazlatma ürünlerinin bebeği etkileyip etkilemediği konusundaki araştırmalar henüz netlik kazanmış değildir.

Diş beyazlatma uygulamalarının herhangi bir kron, kaplama, köprü ya da takma dişlerin renginde açılma sağlamayacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Diş hekimleri hastaların diş beyazlatma tedavisine uygun olup olmadığını anlamak için detaylı bir muayeneden geçirirler. Uygun olunması halinde ev tipi diş beyazlatma mı ofis tipi diş beyazlatma mı uygulanacağı belirlenir. Bazı durumlarda hastaya kombine diş beyazlatma yapılması da gündeme gelebilir.

Daha Parlak Bir Gülümseme İçin Diş Beyazlatma

Diş beyazlatma uygulaması, dişleri aydınlatmanın ve daha göz alıcı bir gülümsemeye sahip olmanın en hızlı ve etkili yolu olarak kabul edilir. Diş beyazlatma ofis tipi diş beyazlatma ve ev tipi diş beyazlatma olarak iki farklı yöntemle uygulanır. Bazı durumlarda ofis tipi diş beyazlatma uygulaması ile elde edilen sonuçların ev tipi diş beyazlatma ile desteklenmesi yoluyla kombine diş beyazlatma uygulaması gündeme gelebilir.

Dişlerin daha beyaz görünmesini sağlayan diş beyazlatma tedavisi kapsamında hangi yöntemin uygulanacağı diş hekimi tarafından yapılan muayene neticesinde hasta özelinde belirlenir.

Ofis tipi diş beyazlatma işlemine uygun olan hastalara tedavi başlamadan önce diş etlerinin korunması için bir bariyer uygulanır. Daha sonra diş beyazlatma ajanları dişlere uygulanır. Diş beyazlatma amacıyla kullanılan ürünlerin aktif bileşeni genellikle karbamid peroksit ya da hidrojen peroksit olur. Etken maddenin parçalanmasıyla birlikte dişler üzerinde istenilen etki yaratılır ve diş renginde beyazlama sağlanır. Bu kimyasalların aktive edilmesi için özel bir ışıktan yararlanılır. Böylece beyazlatıcı ürünün neden olduğu reaksiyon hızlandırılır ve daha hızlı renk değişimi oluşması gibi önemli bir avantaj elde edilir.

Ev tipi diş beyazlatma, diş hekimi tarafından planlanarak yine diş hekiminin kontrolünde olmak kaydıyla hasta tarafından ev ortamında gerçekleştirilir. Hastanın dişlerine özel olarak kalıplar hazırlanır. Bu kalıpların içerisine diş hekiminin verdiği diş beyazlatma jeli, belirtilen dozu aşmamak kaydıyla sürülür. Daha sonra bu kalıplar dişlere takılır. Ev tipi diş beyazlatma uygulamasının başarılı olması için uygulama diş hekiminin belirttiği süre boyunca aksatılmadan yapılmalıdır.

Diş beyazlatma kalıpları içerisine diş beyazlatma jeli olması gerekenden fazla sıkılmamalıdır. Aksi takdirde kalıpların dışına taşarak diş etlerine zarar vermesi söz konusu olabilir. Kalıplar takıldıktan sonra diş etlerindeki fazla jel pamuk ya da kuru bir diş fırçasıyla temizlenmelidir. Kalıplar takıldığında yemek yenilmemeli ve sigara içilmemelidir. Ev tipi diş beyazlatma uygulamasının etkisi her bireyde farklı olmakla birlikte genellikle 4 uygulama sonrası gözle görülür bir etki meydana gelmektedir. Kalıplar dişlerden çıkarıldıktan sonra kalan diş beyazlatma jelinin çıkarılması için ağız bol suyla çalkalanmalıdır. Kalıplar da suyla çalkalanmalı ve iyice kurulanmalıdır. Hassasiyet oluşması diş beyazlatma uygulaması sırasında karşılaşılması normal bir durumdur. Beyazlatma tedavisinden sonra genellikle birkaç gün sürer. Aksi bir durumda diş hekimi ile iletişime geçilmelidir.

Kanal Tedavisi Uygulanan Diş Beyazlar mı?

Bazı dişlerde kanal tedavisinden sonra renk değişikliği meydana gelir. Bu durumda diş açılarak beyazlatma ürünü dişin içine uygulanır ve geçici olarak kapatılır. Bu işlem istenilen sonuç elde edilene kadar sürdürülür.

Diş beyazlatma uygulamaları yalnızca doğal dişlerde etkilidir. Takma dişler, kronlar ve kaplamalar diş beyazlama uygulamalarıyla beyazlatılamaz.

Diş Beyazlatma Sonrası Ne Yapılmalı?

Diş beyazlatma tedavisini izleyen günlerde dişler renklenmeye daha açıktır. Bu süreçte dişlerde lekelenmeye neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca sigarayı bırakmak dişlerde renk değişikliklerini ve lekelenmeleri önlemede etkili bir unsurdur.

Dişlerin sağlığının ve beyazlığının korunması için dişler her gün iki kez florürlü diş macunuyla fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır. Şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketilme sıklığı azaltılmalı aynı zamanda rutin diş hekimi muayeneleri aksatılmamalıdır. Ayrıca blog bölümünde paylaşılan, diş beyazlatma zararlı mı içeriklerimiz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.