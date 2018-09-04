Dişçide tutuklu olduğunu öğrendi

İstanbul'daki mağazada 6 ay önce cüzdanını çaldırdıktan sonra Sivas'ta gittiği diş hekiminde, işlemleri yapılırken tutuklu göründüğü söylenen, çalıntı kimliğini kullanan kişiye kendisi adına yasal işlem yapıldığını öğrenen Muhammed Seyyid Kaya (35), hakkındaki davadan beraat etti. Kaya, "Hiç suçum yokken, hırsızlıktan tutuklanıp, hapiste yatmış ve sonra beraat etmiş gibi oldum. Bu durum hiç içime sinmedi" dedi.



İstanbul'da uluslararası deniz taşımacılığı yapan bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Muhammed Seyyid Kaya, 24 Mart günü, ailesiyle birlikte İstanbul Güneşli'de giyim mağazasına gitti. Kıyafet deneyen Kaya, cebinde taşıdığı cüzdanını soyunma kabinindeki montuna koydu. Bu sırada 1'i çocuk 4 kişiden oluşan grup, aile gibi davranarak, soyunma kabinlerinin olduğu yere geldi. 2 kişi, Kaya'nın dikkatini dağıtırken, diğerleri de kabindeki monttan cüzdanı çalıp, uzaklaştı. Kabine döndüğünde cüzdanını bulamayan Kaya, güvenliğe haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, cüzdanın çalındığı ortaya çıktı. Kaya ve mağaza çalışanları çevreyi aradı, ancak hırsızları bulamadı. Bunun üzerine Muhammed Seyyid Kaya, polis merkezine giderek, durumu anlattı ve ifade vererek, yasal işlem yapılmasını istedi. Kaya, cüzdanında bulunan kimlik, sürücü belgesi ve banka kartlarının bilgilerini paylaştı, ardından Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup, kimliğinin çalındığını beyan etti. Nüfus Müdürlüğü'nce Kaya'ya yeni kimlik kartı verdi.

DİŞÇİDE TUTUKLU OLDUĞU SÖYLENDİ

Yeni kimliğiyle hayatına devam eden Muhammed Seyyid Kaya, ailesiyle birlikte memleketi Sivas'a geldi. Kaya, 13 Ağustos'ta, büyük kızı Zeynep Sude'yi (7) diş tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdü. Kızının tedavisi yapılırken Kaya, kendi dişlerine de baktırmak için sıra almak istedi. Görevliye gidip, kimlik numarası veren Kaya, sigortasının askıya alındığı bilgisine ulaştı. Bir başka görevliye yönlendirilen Kaya, tutuklu olduğu gerekçesiyle sigortasının durdurulduğunu öğrendi.

Kendisi gibi şaşkınlık yaşayan görevlilere 'Tutuklu olsam burada nasıl olurum?' diyen Kaya, araştırma yaptı. Yakının tavsiyesiyle e- devlet üzerinden bilgilerini sorgulayınca hakkında, 31 Temmuz'da mağazada yabancı uyruklu Fattal N.'nin çantasının çalınması olayıyla ilgili 'hırsızlık' suçundan işlem yapıldığını ve 1 Ağustos'ta tutuklandığını gördü. Kaya, hakkında bu suçtan Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını ve 28 Ağustos'ta ilk duruşmasının yapılacağını öğrendi. Kaya'nın cüzdanını çalan kişinin, hırsızlık olayında yakalanınca kimlikteki fotoğrafı değiştirdiği, çalıntı kimlikle kendisini 'Muhammed Seyyid Kaya' olarak tanıttığı, hırsız hakkında bu kimlik üzerinden yasal işlem yapıldığı anlaşıldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF EDİP, ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme kalemine ulaşan Muhammed Seyyid Kaya, durumu anlattı. Mahkeme başkanının yönlendirmesiyle Kaya, Sivas'ta savcılığa başvurdu ve kendisinden istenen belgeleri hazırladı. Bunun için önden ve profilden fotoğraflar çektirip, bastıran Kaya, kendi kimlik ve sürücü belgesi ile pasaportunun nüshalarını çıkarttı. Kaya, dilekçe ile Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Mahkeme heyeti, 28 Ağustos'ta görülecek dava öncesi evrakın ulaştırılmasını talep ederken, Kaya'nın da duruşmada hazır olmasını istedi.

Kendisini ispat etmek için hazırladığı evrakı mahkemeye gönderen Muhammed Seyyid Kaya, 28 Ağustos'ta, Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Kaya, duruşmada, kendi kimlik bilgileri ile tutuklanan kişinin, Rize nüfusuna kayıtlı Cihan Y. (43) olduğunu öğrendi. Cihan Y., cezaevine gönderilmeden, kimlik bilgilerini kullandığını itiraf ederek, Muhammed Seyyid Kaya'dan özür diledi.

KİMLİK BİLGİLERİ KAYITLARDAN SİLİNMEYİNCE MAHKEME ERTELENDİ

Evrakı inceleyen mahkeme başkanı, Muhammed Seyyid Kaya hakkında açılan davada önce beraat kararı verdi; ancak tutuklu Cihan Y.'nin, halen kayıtlarda Kaya'ya ait kimlik bilgileri ile tutuklu gözüktüğünü, bu karar üzerine onun da cezaevinden salınabileceği endişesiyle mahkemeyi 3 Eylül'e erteledi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Muhammed Seyyid Kaya'nın kimlik bilgilerini kullanıp, suç işleyen Cihan Y. hakkında yeniden işlem yapılarak, tutukluluğunun devamı sağlandı. Dün yeniden görülen duruşmada davanın sanığı olarak gözüken Muhammed Seyyid Kaya hakkında karar verildi. Mahkemece dava sanığı Kaya'nın üzerine atılı 'hırsızlık' suçunu işlemediğinin sabit bulunduğu belirtilerek, beraatine karar verildi. Cihan Y. hakkında ise 'iftira' ve 'hırsızlık' suçlarından soruşturma başlatıldığından yeni suç duyurusuna gerek görülmediği belirtildi.

Muhammed Seyyid Kaya'ya ait kimliği kullanarak, tutuklanan ve hakkında bu isimle dava açılan Cihan Y.'nin başta 'hırsızlık' olmak üzere 24 ayrı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Cihan Y.'nin, kendisini Muhammed Seyyid Kaya olarak tanıtıp, tutuklandığı olayda, psikolojik tedavi gördüğü için bazen istemsizce davranışlarda bulunduğu yönünde savunma yaptığı belirlendi.

'HIRSIZLIKTAN YARGILANIP BERAT ETMİŞ GİBİ OLDUM'

Olayın şokundan halen kurtulamadığını belirten Muhammed Seyyid Kaya ise mahkemenin, bir an önce davayı bitirmek ister gibi karar verdiğini savunarak, "Ben hiçbir suçum olmayan bir davada, hırsızlık şüphelisi olarak tutuklanmış, cezaevinde yatmış ve sonrasında beraat etmiş durumuna düştüm. Açıkçası davanın düşürülmesi yönünde bir karar verileceğini düşünmüştüm. Hakime bunu söylediğimde, 'Beraat kararı senin lehine' dedi. Açıkçası içim hiç rahat etmedi" dedi.

Muhammed Seyyid Kaya, konuyu hukukçulara danıştıktan sonra gerekirse beraat yerine davanın düşürülmesi kararı verilmesi için istinaf mahkemelerine başvurabileceğini söyledi.

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