Dişçilik için 300 robotu getirdi izin bekliyor

Otrakçı, lisansüstü bölümler dahil öğrenci sayısının

30 bine yaklaştığını belirtip ekledi:

- Aslında kampüsümüz 68 bin öğrenci kapasiteli.

Levent Uysal’a Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesinin içinde inşaat aşamasında satın alıp, üniversiteye göre dizayn ettirdiği binanın maliyetini sordum, yanıtladı:

- 150 milyon dolar.

Otrakçı, laboratuvarları gösterdi:

- 126 laboratuvarımız var. 144’e çıkacak.

Uysal araya girip eğitim altyapısına yatırım bedelini paylaştı:

- 100 milyon doları buldu.

Diş laboratuvarını işaret etti:

- Burada 300 adet diş hastası robotumuz var. Robotlar öğrencinin ders amaçlı operasyonları sırasında birebir insan gibi tepki verebiliyor. Sadece robotlara 2.7 milyon Euro yatırım yaptık. Üstelik 3-4 yıldır tıp, hukuk ve eczacılık gibi diş bölümü için de izin bekliyoruz