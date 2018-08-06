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  3. 06 Ağustos 2018 18:47

Dişçilik için 300 robotu getirdi izin bekliyor

Hürriyet’in eski Yayın Direktörü Fikret Ercan, yeni adresi Nişantaşı Üniversitesi’nin İstanbul Maslak’taki kampüsüne davet etti. Kampüsü üniversitenin kurucusu Levent Uysal ve Genel Sekreter Koordinatörü Caner Otrakçı ile birlikte gezdik.

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Otrakçı, lisansüstü bölümler dahil öğrenci sayısının 
30 bine yaklaştığını belirtip ekledi:

- Aslında kampüsümüz 68 bin öğrenci kapasiteli.

Levent Uysal’a Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesinin içinde inşaat aşamasında satın alıp, üniversiteye göre dizayn ettirdiği binanın maliyetini sordum, yanıtladı:

- 150 milyon dolar.

Otrakçı, laboratuvarları gösterdi:

- 126 laboratuvarımız var. 144’e çıkacak.

Uysal araya girip eğitim altyapısına yatırım bedelini paylaştı:

- 100 milyon doları buldu.

Diş laboratuvarını işaret etti:

- Burada 300 adet diş hastası robotumuz var. Robotlar öğrencinin ders amaçlı operasyonları sırasında birebir insan gibi tepki verebiliyor. Sadece robotlara 2.7 milyon Euro yatırım yaptık. Üstelik 3-4 yıldır tıp, hukuk ve eczacılık gibi diş bölümü için de izin bekliyoruz

Fikret Ercan
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