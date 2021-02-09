  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Şubat 2021 22:19

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da
A+ A-

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'da çalışan bazı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulan Umman-Türkiye Dostluk Derneği kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

türk , umman , çavuşoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM