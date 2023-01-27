  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAYKAR’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAYKAR’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAYKAR’ı ziyaret etti
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile birlikte poz veren Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımına “Köklerden, göklere… Yerli üretim, milli gurur! Etkin dış politikamıza ve Türkiye markasına verdikleri güçlü destek için BaykarTech ailesine teşekkür ediyorum. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi” notunu düştü.

 

Etiketler dışişleri baykar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oxford Üniversitesi uyardı: Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir
Borç yapılandırma paketi hazır! Son başvuru tarih belli oldu
Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü
Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı
Araç sahipleri dikkat; trafik sigortasında yeni dönem
Trafik magandası aracıyla yol kesip, silahıyla otobüsü bastı
Ünlü ekonomistten döviz kuru için endişe yaratan tahmin
Yine bir indirim izdihamı! İnsanlar birbirini ezdi
İstanbul'a kar geliyor! Barajlara nefes aldıracak kar yağışı için tarih verildi
''Beşiktaş mı, Galatasaray mı?'' derken... Caner Erkin'den ters köşe!