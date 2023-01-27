Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAYKAR’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile birlikte poz veren Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Çavuşoğlu, paylaşımına “Köklerden, göklere… Yerli üretim, milli gurur! Etkin dış politikamıza ve Türkiye markasına verdikleri güçlü destek için BaykarTech ailesine teşekkür ediyorum. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi” notunu düştü.