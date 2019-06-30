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  3. 30 Haziran 2019 17:51

Dışişleri Bakanlığı: ''Kabul edilemez''

Dışişleri Bakanlığı, PKK'ya yapılan operasyonların sivil zaiyat olarak iddia edilmesi üzerine yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyleyerek Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı: ''Kabul edilemez''
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Dışişleri Bakanlığı Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.

Dışişleri Bakanlığı: Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. 

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