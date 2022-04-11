Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinli sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesi kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria’nın Beytüllahim kentindeki Husan kasabasında Gade Sebatin isimli, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

İSRAİL GÜÇLERİ FİLİSTİNLİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.