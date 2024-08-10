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Dışişleri: ''İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir''

Dışişleri: ''İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir''
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Dışişleri Bakanlığı, ''İsrail'in Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini'' bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha gösterdiği belirtildi.

"İsrail, Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörlerin bu suça ortak olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.

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AA

Etiketler İsrail gazze okul katliam türkiye
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