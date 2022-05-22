Dışişleri'nden ABD'de yaşayan Türklere uyarı

Dışişleri Bakanlığı ABD'de yaşayan Türkleri bugün yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşayan Türklere uyarı geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."