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  3. 22 Ekim 2019 07:23

Dışişleri'nden bir ülkeye daha seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da devam eden protestolar nedeniyle ülkeye yapılacak ziyaretler konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri'nden bir ülkeye daha seyahat uyarısı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı.

Lübnan'da yaşanan protesto gösterilerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir protesto gösterilerinin devam ettiği Lübnan'da şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yollar göstericiler tarafından kapatılabilmektedir. Ticaret, turizm ya da başka amaçlarla Lübnan’a yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının konuya ilişkin olarak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarını takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

Türkiye'den seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça gitmeyinTürkiye'den seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

 

AA

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seyahat , dışişleri bakanlığı , lübnan
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