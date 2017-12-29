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  3. 29 Aralık 2017 21:23

Dışişleri'nden çok sert açıklama: ''Gereken hazırlık...''

Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetleri hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Dışişleri'nden çok sert açıklama: ''Gereken hazırlık...''
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal etmiş olup, çalışma için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi avranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamayı destekliyor, Kıbrıs Türk tarafının haklı kaygı ve infialini paylaşıyoruz" denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda son olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde verdiği ruhsatlar çerçevesinde 6 numaralı parsele bir sondaj gemisi intikal etmiş olup, çalışma için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamayı destekliyor, Kıbrıs Türk tarafının haklı kaygı ve infialini paylaşıyoruz.

GEREKEN HAZIRLIK YAPILMAKTADIR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru hakları temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri’ne verilen arama ruhsatı kapsamında ilan edilmiş bulunan ruhsat sahaları da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki Türkiye’nin ruhsat sahalarında çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken hazırlık yapılmaktadır."

DHA

hidrokarbon , rum kesimi , akdeniz , dışişleri bakanlığı
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