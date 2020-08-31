  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Ağustos 2020 22:18

Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri açıklaması: Endişeyle izliyoruz
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Bakanlık, Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerine yönelik yapılan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , dışişleri , bakanlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM