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Dışişleri'nden Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri'nden Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi. 

Etiketler dışişleri pakistan
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