Dışişleri'nden Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol