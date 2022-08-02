Dışişleri'nden Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.