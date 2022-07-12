Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, Kuzey Batı Suriye’ye yönelik BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizmasının uzatılması kararının memnuniyetle karşılandığını bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına 6 ay süreyle insani yardım sevkiyatını onayladı.

Söz konusu karara ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Sözkonusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.

Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir."