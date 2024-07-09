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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında açıklama

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

"RESMİ OLARAK BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

Etiketler dışişleri gazeteci haber
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