DİSK Genel Başkanı beraat etti

Çerkezoğlu, halkı kin ve düşmanlığa sevketmek ve cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunmasını yapan Çerkezoğlu "3 yıl önce yaptığım konuşmadan dolayı buradayım demokratik ülkelerde fikirler mahkemede tartışılmaz. Yaptığım konuşma ifade özgürlüğüdür. Mahkemeler de fikir özgürlüğünün yargılandığı değil güvence altına alındığı yerlerdir" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, yargılanmasına neden olan konuşmaya yaptığı dönemde cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle sistem değişikliğine gidildiğini hatırlatarak "Sistemin değişmesi gerektiğini söyledim. Ülkemiz demokrasiden uzaklaşırken. Siyasi iktidarlar her zaman eleştirilere açık olmalıdır" dedi.

Avukatların da savunması alındıktan sonra Çerkezoğlu'na her iki suçlamadan da beraat kararı verildi" dedi.

BirGün'ün haberine göre, Çerkezoğlu dava sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu ülkede işçi sınıfına emekçilere kölece yaşam koşulları yaratmaya çalışanlara karşı her zaman doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Hiç kimse bizden, DİSK'lilerden haksızlıklar karşısında sessiz kalmamızı, milyonlarca işçiyi açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum edenlere karşı sesimizi çıkarmamamızı, madenlerde kömür tozu solurken ücretlerini ve tazminatlarını alamadığı için tepkisi dile getiren işcilerin karşısına tomaları çıkartanların karşısında durmamamızı beklemesin. Verilen beraat kararı bizim için önemlidir. İleriki süreçte de üzerimize düşen tarihsel görevi yerine getireceğiz. Omuz omuza mücadeleye devam"





