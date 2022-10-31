DİSK: Nasıl bir cumhuriyet istediğimize karar vereceğiz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaklaşan seçimlere değinerek "Nasıl bir cumhuriyet istediğimize karar vereceğiz" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi'ni açıkladı.

Çerkezoğlu, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu ve işçilerin olmadığı bir cumhuriyetin olamayacağını söyledi:

"Bugün bir yol ayrımındayız. Unutulmamalıdır ki hem nüfus olarak nüfusun çoğunluğu olan hem de ülkenin değer ve güzelliklerini üreten milyonların söz sahibi olmadığı bir cumhuriyet ismiyle çelişecektir. Yani işçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz diyoruz.

Bugün Cumhuriyet, önümüzdeki yüzyılda ancak ve ancak Emeğin Türkiyesi olarak var olabilecektir. İnsanca yaşayabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için neoliberalizmin ve otoriter rejimin tahribatlarını ortadan kaldıracak ve harcında eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyal ve ekonomik haklar olan emeğin dünyasını ve Emeğin Türkiyesi’ni kurmak zorunludur ve mümkündür diyoruz.1

'NASIL BİR CUMHURİYET İSTEDİĞİMİZE KARAR VERECEĞİZ'

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri hakkında da konuşan Çerkezoğlu, sadece bir aday ya da parti değil nasıl bir cumhuriyet istediklerine karar vereceklerini kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin belki de kader anında ülkemizi hangi cumhurbaşkanının yöneteceğine, hangi parti veya partilerin iktidara geleceğine dair hep beraber elbette bir karar vereceğiz. Ama sadece bir aday, bir parti tercihi yapmayacağız. AKP’nin kökleştirdiği neoliberal dönüşümün bir sonucu olarak işçilerin, emekçilerin, yoksulların, gençlerin, kadınların, halkımızın geniş kesimlerinin siyasetten dışlanmasına, tüm ifade ve katılım kanallarının kapatılmasına, siyasetin demokratik zeminlerden uzaklaşmasına karşı bir yanıt üreteceğiz. Yani sadece asıl bir cumhurbaşkanı istediğimize değil nasıl bir cumhuriyet istediğimize karar vereceğiz."