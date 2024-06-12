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Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

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Geçen ay Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2'si hastane personeli olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi.

Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

 33 HASTANIN TAMAMI HASTANELERE GÖNDERİLDİ 

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Hastalardan Mustafa D.  (70), tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 Mayıs'ta, Saniye A. (88) ve Somalili Amina Abas J. (67) ise tedaviye alındıkları Antalya Şehir Hastanesi'nde 29 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Hastalardan 1'inin Antalya'da, 1'inin de Isparta'da normal serviste tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından dün sabah gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler diyaliz hasta Burdur
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