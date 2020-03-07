Diyanet 1 gün için 107 asgari ücretlinin 1 aylık maaşını harcayacak!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Ankara’da yapılacak 10’uncu Avrasya İslam Şürası’nın organizasyonuna 107 asgari ücret karşılığı harcama yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ihalesini 14 Şubat’ta yaptığı 10’uncu Avrasya İslam Şürası’nın organizasyon işi için Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21’inci maddesindeki ‘pazarlık usulü’ yöntemi tercih edildi.

Sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi Diyanet’in birçok organizasyon ihalesini de alan Mois İletişim Şirketi, 249 bin TL teklif vererek kazandı. Diyanet ile şirket arasında 27 Şubat tarihinde sözleşme imzalandı. Ankara’da düzenlenecek olan şura bir gün sürecek.

Diyanet’in Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı ve cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan kamu spotlarını da Mois İletişim Şirketi yaptı.

Diyanet’in “III. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi Organizasyon İşi”ni de aynı şirket 265 bin TL karşılığı üstlendi. Şirket Diyanet’in Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda düzenlediği “Yanımızda Olan Birileri Var” kampanyasını da hazırladı.

Diyanet’in Sıfır Atık Projesi ile Cumhurbaşkanlığı’nın “Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sergi ve Sempozyumu’’nu da Mois organize etti.

