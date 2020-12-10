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  3. 10 Aralık 2020 18:50

Diyanet açıkladı! Cuma namazı sonrası bütün camilerden yağmur duası yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerden yağmur duası yapılacağını açıkladı.

Diyanet açıkladı! Cuma namazı sonrası bütün camilerden yağmur duası yapılacak
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Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karara göre, ülkeki bütün camiilerde yarın cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

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