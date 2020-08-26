Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Atatürk'lü paylaşım!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde verdiği hutbede "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanması Atatürk'ü hedef aldı diye yorumlanmış ve tepki çekmişti. Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yayınladığı mesajda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verdi.

"RAHMET DİLİYORUM"

Erbaş, paylaşımında şunları yazdı "Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun"



NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.