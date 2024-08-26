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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı
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Milli bayramlardaki anma mesajlarında ve Cuma hutbelerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Atatürk'ü andı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi bayramlarda, anma mesajlarında ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adını anmadığı gerekçesiyle büyük tepki topluyordu.

Ancak bu sefer öyle olmadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söz konusu paylaşımda Atatürk'ü de anması sosyal medyada gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun"

Etiketler ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı mustafa kemal atatürk
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