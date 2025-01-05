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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabındaki 'doyurucu ekmek' ifadesi büyük tepki çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabında ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısındaki ifadeler gündem oldu. Erbaş'ın kitaptaki söz konusu bölümde “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” ifadesi yer alıyor.

Erbaş'ın 'doyurucu ekmek' açıklamasında ekmeğin günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamini ihtiyacının yüzde 27-63’ünü ve B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağı belirtiliyor.

Erbaş'ın Ramazan Günlükleri 1 ve 2 adlı kitap seri, Diyanet'in web sitesinden 6.50 TL satılıyor ve kitapların tanıtımında "Eser, on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılarken, Peygamberimizin Ramazanla ilgili hutbesi, Ramazanla ilgili bazı kavramları, Ramazanın Kur’an ayı olmasını, Ramazanın bize kazandırması gereken özellikleri konu edinmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Etiketler ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı ekmek doyurucu ekmek tavsiye
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