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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle deprem sonrası canını dişine takan kadınlara teşekkür etti.

Kadınların bu özel gününde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da anlamlı bir mesaj geldi.

Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

'Şefkat ve merhamet vesile olsun'
Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadının öz değeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa ve küresel boyutta şefkat ve merhametin hakimiyetine vesile olmasını temenni ediyorum.

Gönüllü kadınlara özel teşekkür
Toplumumuzun yaşadığı en zor zamanlarında ve son yaşadığımız depremde milletimizin yanında olan başta kadın hocalarımız olmak üzere gönlünü ortaya koyan tüm kadınlara bu gün vesilesiyle teşekkür ediyorum.

Etiketler erbaş diyanet kadınlar günü
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