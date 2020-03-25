Diyanet İşleri Başkanı koronavirüs duası okuyacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastaları için dua edecek.

Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Koronavirüs nedeniyle yaşanılan süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı ise 1872'ye yükseldi.





