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  3. 08 Nisan 2020 10:30

Diyanet İşleri Başkanı: Ramazan'da teravih namazları kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Ramazan ayında camiler açık olacak mı?'' sorusuna ''Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı: Ramazan'da teravih namazları kılınmayacak
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

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ramazanda camiler açık olacak mı
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