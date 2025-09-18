Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'u atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 8 yıldır bu görevdeydi.

DHA / İHA