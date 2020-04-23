Diyanet online cuma namazını reddetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz haftalarda, virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.

Ancak toplu halde internet üzerinden kılınacak namazın dinen geçerli olup tartışılması üzerine Diyanet’ten yeni bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Cuma namazları televizyon ya da internet aracılığı ile toplu halde kılınamaz mı” sorusunu karara bağladı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre Din İşleri Yüksek Kurulu kararında, “İslam’ın şiarlarından sayılan cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Evlerde kılınan bir namaz cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz. Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir, geçerli olmaz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ali Erbaş’ın başında olduğu Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu ‘Evlerde kılınan bir namaz cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz’ açıklaması yaparken, Erbaş ise, Türkiye'de ölümlere yol açmaya ve yayılmaya başlayan koronavirüs salgınına karşı Mart ayında yaptığı açıklamada toplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğuna söylemiş, alınan önlemlere uyulması gerektiğini belirtmişti. Erbaş, "Kararlara uymak dini bir gerekliliktir, cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur" demişti.