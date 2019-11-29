Diyanet ''sahte peygamber'' için imam göndermedi

İskender Erol Evrenosoğlu’nun (86) cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) başkanlığını yapan ve ‘sahte peygamber’ olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu’nun cenazesinde yaklaşık 3 bin kişiden oluşan kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

DİYANET DOĞRU YAPMIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, “Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış” dedi.

DİNİ BİLMİYORLAR

Acıbadem Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Emre Dorman, “Dinini yeterince bilmeyenler bu adamlara inanır. Diyanet’in cenaze törenine din görevlisi göndermemesi kişisel kanaatimce yanlış. Çünkü devlet ayrım yapamaz.”

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