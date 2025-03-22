Diyanet'e ''mini etekli kadına bakmak orucu bozar mı'' diye soruldu

Her yıl Ramazan ayında Diyanet'e yöneltilen "orucu bozan durumlar" sorularında bu sene saç baş yolduran bir soru yer aldı. Diyanet'e sorulan sorular arasında "mini etekli kadına bakmak" da vardı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında her gün yaklaşık 18 bin kişinin Diyanet hatlarını arayarak soru sorduğunu açıkladı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın aktardığına göre Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulu ve ‘Diyanete Soralım’ hattımız var. Ramazan dışında her gün 4-5 bin, Ramazan’da ise günde 18 bin soru geliyor” dedi.

İşte Ramazan ayında Diyanet’e sorulan sorulardan bazıları:

- Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

- Ruj sürmek orucu bozar mı?

- Aşı yaptırmak orucu bozar mı?

- Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

- Nikotin bandı kullanmak orucu bozar mı?

- Kulak içinin yıkanması orucu bozar mı?

- Mini etekli kadına bakmak orucu bozar mı?

- Mastürbasyon orucu bozar mı?

- Oruçlu iken cinsel ilişki kefaret gerektirir mi?

- Dudaktan öpüşmek orucu bozar mı?