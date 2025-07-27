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Diyanet'te kutsal topraklarda rüşvet soruşturması

Diyanet'te kutsal topraklarda rüşvet soruşturması
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Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatın Mekke sorumlusuna ait olduğu iddia edilen rüşvet içerikli video hakkında inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Sorumlusu'nun yer aldığı görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerini içeren videonun "rüşvetin belgesi" olduğu öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından, video görüntüleriyle ilgili açıklama paylaşıldı. Başkanlığın açıklamasında, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiği bildirildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir."

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Etiketler diyanet diyanet işleri mekke Diyanet İşleri Başkanlığı rüşvet
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