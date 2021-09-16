Diyanet'ten '‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kur’an kursu'’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilgili bir açıklama paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yaparak, söz konusu toplantı planlarının, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.

* Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

* Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3. maddesindeki, ‘4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir’ ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.

* Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.

* Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.