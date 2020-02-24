Diyanet'ten 5 yıldızlı seminer

Diyanet İşleri Başkanlığı, ocak ayından bu yana kurum içi çalışmalara yönelik toplantılar düzenlemeye başladı. 15 Ocak'ta “Murakıplar Semineri”, 27-30 Ocak tarihleri arasında “Eğitim Görevlileri Semineri”, 18-24 Ocak ve 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında da “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlendi. Bazı toplantılar ise hâlâ devam ediyor. Tüm bu toplantı ve seminerler için Antalya'daki 5 yıldızlı oteller tutuldu. Kasadan milyonlarca lira bu toplantılara harcandı.

SAUNALI SEMİNERLER



Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in toplantıları, 5 yıldızlı alkolsüz aile oteli WOME Deluxe, Alan Xafira, Silence Beach Resort gibi bölgedeki lüks otellerde gerçekleşti. Diyanet'in hem merkezinde hem de yeni yapılan tesislerinde büyük toplantı salonları bulunuyor. Diyanet'in Eskişehir Yolu'ndaki merkez binasındaki devasa konferans salonunun yanı sıra merkezin hemen arkasına yapılan büyük tesislerde de salonlar bulunuyor. Bu toplantılarla ilgili olarak Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı metinler şöyle: “Yüksek ihtisas/eğitim merkezleri müdür ve eğitim görevlileriyle istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen 12. Eğitim Görevlileri Semineri 27-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya-Alanya'da gerçekleştirildi. 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik Antalya/Manavgat'ta 18-24 Ocak 2020 ve 26 Ocak- 1 Şubat 2020 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmiştir.”

‘YATAKLARIMIZ YETERSİZ'

Diyanet, SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Diyanet merkezlerindeki yatak kapasitesinin azlığından dolayı otellerde toplantı yaptıklarını bildiren Diyanet, verilen paraların da harcırah kanunu kapsamında olduğunu bildirdi. Diyanet, şu açıklamayı yaptı: “Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri öncelikli olarak Eğitim Merkezlerinde yürütülmektedir. Eğitim Merkezlerinin yatak kapasitesi 3 bin olup uzun süreli mesleki eğitimlerle sürekli hizmet verdiğinden, sayısal anlamda yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları eğitim merkezleri dışında sezon olarak uygun koşullu yerlerde Harcırah Kanunu kapsamında yapılmaktadır.”

EŞLERİ DE HUZUR DERSİ YAPTI