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Diyanet'ten ''baby shower''a da tepki

Diyanet'ten ''baby shower''a da tepki

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, son yıllarda Türkiye'de de artan "baby shower" partilerini eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, baby shower (doğumdan önce anneye ve bebeğe hediye verme organizasyonu) partilerini eleştirdi. Ağrı'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansa katılan İşliyen, ayrıca insanlarda 'servet biriktirme çılgınlığının' başladığını söyledi.

Baby shower organizasyonlarının yaygınlaştığını ifade eden İşliyen, "Dindar insanlar bir araya geliyor, bu baby shower dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın" diye konuştu.

Etiketler Burhan İşliyen diyanet baby shower etkinlik
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