Diyanet'ten Cübbeli Ahmet'e yanıt: Rahatsız edici ve üzücü

Diyanet'ten, 'iç savaşa destek vermiş olacaklar' diyen Cübbeli Ahmet'e yanıt geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "yurt dışından Türkiye'ye gelip vaaz veren Vahhabilere izin verilmemeli. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Başkanlığımız, başta cami ve Kur'an kurslarımız olmak üzere hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir...

İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vazgeçilmez görevidir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve başkanlığımızı Selefi-Vahhabi fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür."