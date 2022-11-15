Diyanet'ten denize sıfır ''istişare'' toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum içi istişare toplantısı için Antalya'da denize sıfır lüks bir tesisi seçmesi tepkilere neden oldu.

Diyanet’in, aralarında başkan yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanlarının da olduğu tüm üst kademesini kapsayan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın deniz kenarında yer alan lüks tesisinde dün başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre toplantının açılış konuşmasını, görev süresi boyunca başkanlığa 10 dakika mesafedeki Anıtkabir’e gitmeyen Başkan Ali Erbaş yaptı. Toplantıya 60’ı aşkın yönetici katılırken, bazı yöneticilerin ailelerinin de Antalya’da bulunduğu belirtildi. Toplantının gündemine göre programda, açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, Ankara’da yapılan 4. İlçe Müftüleri Kongresi’ne yönelik değerlendirme sunumu yer aldı. Beş gün sürecek programın, başkanlık personelinin var olan rahatsızlığını artırdığı öğrenildi.

“Kamu malı”na vurgu yapan personelin, “Ara dönem tatilinde Ankara’daki bütün yöneticileri Antalya’ya toplantıya götürmek hak mı?”, “Ekonomik kriz varken toplantıyı Antalya’da yapmanın izahı yok”, “Başkanlığın toplantı ve konferans salonu var. Amaç denize sıfır tesiste keyif sürmek mi?”, “Toplantının Ankara’da yapılması daha kolay ve harcama sıfır olacakken devletin parasını çarçur ediyorlar” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, toplantıda yer alan bazı yöneticilerin de lüks tesis tercihinden rahatsızlık duyduğu kaydedildi. Diyanet, Kasım 2020’de de bazı toplantılarını Antalya’daki tesiste düzenlemişti.

Cumhuriyet